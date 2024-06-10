Владелец «Нашего радио» начал искать покупателя на свой актив

Владелец ЗАО «Мультимедиа Холдинг» Виталий Богданов («Наше радио», Jazz FM и Rock FM) ищет покупателя на свою долю, стоимость которой может составлять $45–48 млн, пишет «Ъ» со ссылкой на источники на медиарынке.