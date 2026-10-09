Бронь для малых ферм стала доступнее? Адвокат Алексей Мендрух отвечает

Снижение порога до 200 гектаров упростит получение брони? Какие две условия теперь нужны для брони предприятия? Финансовый порог в 20 миллионов даст бронь большему числу компаний? И какие отдельные критерии для геодезии и водного хозяйства влияют на бронь? Адвокат Алексей Мендрух в эфире ответил на вопросы зрителей и читателей.
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