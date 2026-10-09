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Говорит Европа ⚡

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Бронь для малых ферм стала доступнее? Адвокат Алексей Мендрух отвечает

Бронь для малых ферм стала доступнее? Адвокат Алексей Мендрух отвечает

Снижение порога до 200 гектаров упростит получение брони? Какие две условия теперь нужны для брони предприятия? Финансовый порог в 20 миллионов даст бронь большему числу компаний? И какие отдельные критерии для геодезии и водного хозяйства влияют на бронь? Адвокат Алексей Мендрух в эфире ответил на вопросы зрителей и читателей.

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