Для зашиты Курской области перебросят бойцов ЧВК «Медведь» из Африки

Владимир Самборский

Вот это блеск (а если точнее - мрак...) в нашем военном планировании! Просчитались на 100 или 200 бойцов для защиты Курской области и теперь возвращают их назад из самой Африки! Именно их не хватает под Курском! А нигде поближе не найти?