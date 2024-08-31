Для защиты Курской области от вторжения ВСУ собираются использовать бойцов ЧВК «Медведь», которых заберут из Африки.
Для зашиты Курской области перебросят бойцов ЧВК «Медведь» из Африки
Комментарии
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Владимир Самборский
Вот это блеск (а если точнее - мрак...) в нашем военном планировании! Просчитались на 100 или 200 бойцов для защиты Курской области и теперь возвращают их назад из самой Африки! Именно их не хватает под Курском! А нигде поближе не найти?
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16 час.
Геннадий Бережнов
Это просто лажа, вот только кому и зачем она нужна, это?
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16 час.
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