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Для зашиты Курской области перебросят бойцов ЧВК «Медведь» из Африки

Для зашиты Курской области перебросят бойцов ЧВК «Медведь» из Африки

Для защиты Курской области от вторжения ВСУ собираются использовать бойцов ЧВК «Медведь», которых заберут из Африки.

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Комментарии
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Владимир Самборский
Вот это блеск (а если точнее - мрак...) в нашем военном планировании! Просчитались на 100 или 200 бойцов для защиты Курской области и теперь возвращают их назад из самой Африки! Именно их не хватает под Курском! А нигде поближе не найти?
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16 час.
Геннадий Бережнов
Это просто лажа, вот только кому и зачем она нужна, это?
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16 час.

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