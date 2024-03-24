Кодекс российского мусульманина

JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко

Уважаемый Михаил Шеремет , Ваше заявление никто не услышит так как все депутаты ГД - предатели России от рождения атк же министры такие же мрази как и глава Екатеринбурга а так же глава Санкт Петербурга -Белый кажется по фамилии и похоже очень пушистый заселивший весь Питер полчищами азербайджанцев с детьми и женами и с другой липовой родней всякой подленькой . Фашисты в ВОВ город Ленинград не взяли, зато всякие уроды от власти типа белого и ему подобными город Питер уничтожили оккупировав его без войн полчищами чужеродцев