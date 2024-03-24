Рамзан Кадыров призывает: «Ни в коем случае нельзя допустить гражданского преследования по национальному или религиозному признаку».
Кодекс российского мусульманина
Комментарии
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JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
Уважаемый Михаил Шеремет , Ваше заявление никто не услышит так как все депутаты ГД - предатели России от рождения атк же министры такие же мрази как и глава Екатеринбурга а так же глава Санкт Петербурга -Белый кажется по фамилии и похоже очень пушистый заселивший весь Питер полчищами азербайджанцев с детьми и женами и с другой липовой родней всякой подленькой . Фашисты в ВОВ город Ленинград не взяли, зато всякие уроды от власти типа белого и ему подобными город Питер уничтожили оккупировав его без войн полчищами чужеродцев
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16 час.
Александр Пятнистый
Следует сделать и похожий кодекс православного
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16 час.
Сергей ТНаблюдатель
Конституции не достаточно?Тогда в чем ее смысл?Развал страны идет полным ходом с 90х, не все сразу, постепенно усложняя управление. создание лишних структур, снижение доходов в связи с девальвацией валюты, сокращение достижений в науке, роста прогресса, производства и уровня жизни...борьба за власть любыми способами ради власти.Дальше когда кончатся средства начнут отделяться регионы...никакие кодексы и армия не помогут.
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16 час.
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