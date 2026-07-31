Зеленский попытался использовать Иран для эскалации между США и Россией

Геннадий Хрипунов

Зеленскую за детей которых она продавала на органы и т. д. надо распять, я имею в виду на эшафоте . А на счёт гомика-комика-наркомана пидораса он бы не додумался - это уши англичанка гадит они веками так гадят, потому-что потеряли власть над всем Миром и будут гадить и дальше, у них головы и сердце нет, них дерьмо в голове, а не в прямой кишке .