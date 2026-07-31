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Зеленский попытался использовать Иран для эскалации между США и Россией

Зеленский попытался использовать Иран для эскалации между США и Россией

Президент Украины Владимир Зеленский пытается объединить украинский конфликт с войной в Иране, чтобы вернуть к себе интерес американского лидера Дональда Трампа.

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Комментарии
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Геннадий Хрипунов
Зеленскую за детей которых она продавала на органы и т. д. надо распять, я имею в виду на эшафоте . А на счёт гомика-комика-наркомана пидораса он бы не додумался - это уши англичанка гадит они веками так гадят, потому-что потеряли власть над всем Миром и будут гадить и дальше, у них головы и сердце нет,  них дерьмо в голове, а не в прямой кишке .
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