Комбата Грузинского легиона* накормили ртутью: Пока русские побеждают в дуэлях, Буданов** травит своих

Коллаж Царьграда Сегодня 15K прочитали Русская винтовка бьёт на четыре километра, копеечные дроны забрасывают "морковками" Bradley за 4 млн долларов, а танкисты изнутри снимают, как в их Т90М прилетает "Джавелин", и даже не морщатся.