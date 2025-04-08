Мирная жительница погибла при атаке дрона ВСУ на автомобиль в ЛНР

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев 60-летняя мирная жительница погибла при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автомобилю в Троицком районе, сообщила пресс-служба правительства Луганской Народной Республики (ЛНР).
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