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Мирная жительница погибла при атаке дрона ВСУ на автомобиль в ЛНР

Мирная жительница погибла при атаке дрона ВСУ на автомобиль в ЛНР

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев 60-летняя мирная жительница погибла при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автомобилю в Троицком районе, сообщила пресс-служба правительства Луганской Народной Республики (ЛНР).

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