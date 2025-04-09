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Царьград

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Трамп и Си Цзиньпин: Возможно ли предотвратить торговую войну между США и Китаем?

Трамп и Си Цзиньпин: Возможно ли предотвратить торговую войну между США и Китаем?

CNN заявляет, что Соединенные Штаты не смогут победить Китай в торговой войне. Пекин уверен в своих силах против Трампа, подготовившись заранее.

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