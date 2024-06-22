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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Айзерман о новых контрактах с Рэймондом и Зайдером: «Я бы хотел подписать их сейчас, но «Детройт» не может ничего им навязать»

Оба игрока могут стать ограниченно свободными агентами 1 июля. У них завершается срок действия трехлетних контрактов новичка.

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