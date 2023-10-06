Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Совет Госдумы обсудит отзыв ратификации договора о запрете ядерных испытаний

Совет Госдумы обсудит отзыв ратификации договора о запрете ядерных испытаний

На ближайшем заседании Совета Госдумы депутаты обсудят вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, сообщил в своем Telegram-канале председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

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