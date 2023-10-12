В Ростове-на-Дону восьмилетний школьник попал под колёса иномарки

Мальчик очень спешил и попытался перейти проезжую часть в неустановленном месте на Нижегородской.Дорожное происшествие, в котором пострадал восьмилетний школьник, случилось накануне в Ростове-на-Дону на улице Нижегородской в районе дома № 8 В.
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