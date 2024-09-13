Fashion: Когда наши женщины стали носить брюки и кто превратил Брежнева в денди: тайное закулисье советской моды

Становление советской моды – очень интересный период в истории СССР. В годы тотального запрета мода оказалась единственной областью, где гражданам позволялось изредка высказывать свое мнение, которое даже могло учитываться властями.
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