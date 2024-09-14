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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Вопрос допуска сборных России обсудят на встрече глав федераций, входящих в УЕФА

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил, что вопрос допуска российских клубов и сборных до международных турниров обсудят на встрече президентов и генеральных секретарей федераций, входящих в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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