Вопрос допуска сборных России обсудят на встрече глав федераций, входящих в УЕФА

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил, что вопрос допуска российских клубов и сборных до международных турниров обсудят на встрече президентов и генеральных секретарей федераций, входящих в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
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