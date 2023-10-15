Палестина. 15.10.2023

Регина Толстоброва

Даже ВОЗ признал,. что изгоняя людей из Сектора Газа Израиль обрекает их на мученическую смерть.Гуманитарную помощь пока тоже не могут туда доставить из-за угроз Израиля.Израиль это оккупант. Его за это надо наказать. применить к нему всякие меры воздействия. Где у нас Международные организации, Красный крест в том числе.