Одной строкой.1. СМИ Израиля с ссылкой на ЦАХАЛ сообщили, что начало наземного вторжения в Газу отложено из-за плохой погоды.
Палестина. 15.10.2023
Комментарии
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Регина Толстоброва
Даже ВОЗ признал,. что изгоняя людей из Сектора Газа Израиль обрекает их на мученическую смерть.Гуманитарную помощь пока тоже не могут туда доставить из-за угроз Израиля.Израиль это оккупант. Его за это надо наказать. применить к нему всякие меры воздействия. Где у нас Международные организации, Красный крест в том числе.
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10 час.
A
Antanas
Всеми международными организациями управляет евреи.БИН(богм избранный народ)управляет планетой Земля.
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9 час.
Скиф Туран
ИЗРАИЛЬ ЯВЛЯЕТСЯ ОККУПАЦИОННОЙ СИЛОЙ в Палестине! Поэтому, действия Израиля, не являются самообороной, а являются действиями оккупантов подавляющими восстание палестинцев. рвущихся из под гнёта инородцев.
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5 час.
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