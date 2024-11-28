Расписание второго этапа Кубка России по лыжам в Вершине Теи. Старт гонок – в 6 утра по Москве

Кубок России-2024/25 по лыжным гонкам Второй этап Вершина Теи Расписание гонок 1 декабря, воскресенье 10 км, классический стиль, раздельный старт, женщины 6:00 10 км, классический стиль, раздельный старт, мужчины 8:00 2 декабря, понедельник Спринт, классический стиль, женщины и мужчины Квалификация – 6:00, финалы – 8:00 4 декабря, среда 20 км, свободный стиль, масс-старт, женщины 6:00 20 км, свободный стиль, масс-старт, мужчины 8:00 ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано московское время.
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