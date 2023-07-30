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Лидер «Ф-2» Вести сошел до старта главной гонки в Бельгии, развернувшись по пути на решетку

Лидер «Ф-2» Вести сошел до старта главной гонки в Бельгии, развернувшись по пути на решетку

Пилот «Премы» Фредерик Вести не смог начать основную гонку «Формулы-2» в Бельгии. Лидер чемпионата развернулся на подсыхающей трассе по пути на решетку и сошел.

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