Автор экранизации «Мастера и Маргариты» Роман Кантор напишет сериал по игре Atomic Heart

Съемки сериальной адаптации нашумевшей видеоигры начнутся в 2025 году. Atomic Heart кадр из игрыОнлайн-кинотеатр «Кинопоиск» и игровая студия Mundfish разрабатывают сериал по компьютерному шутеру Atomic Heart, ставшему настоящим хитом в 2023 году.