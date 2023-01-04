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Пашков о серии поражений «Автомобилиста»: «Там запутались в трех вратарях и легионерах. Так и не наигран российский костяк»

Александр Пашков высказался о проблемах «Автомобилиста», проигравшего 7 матчей подряд. – Ваша версия – что происходит с «Автомобилистом»? – Со стороны судить трудно, для детального анализа нужно находиться внутри команды.

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