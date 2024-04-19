Россия считает внутренним делом Молдовы организацию референдума по вопросу вступления страны в ЕС, но полагает, что внедряемый властями «европейский проект» не имеет ничего общего с демократией, свободой и правами человека, а наоборот, перечёркивает всё это, а под видом евроинтеграции жителям навязывается чуждая им неолиберальная повестка, включая нетрадиционные ценности.
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