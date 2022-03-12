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Роскосмос требует от NASA, Европейского и Канадского космических агентств снять санкции

Роскосмос требует от NASA, Европейского и Канадского космических агентств снять санкции

Роскосмос требует от партнеров по проекту Международной космической станции снятия с предприятий госкорпорации санкций, которые в российском ведомстве считают незаконными.

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