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"Старуха, не говорящая на иврите": Яков Кедми рассказал о скандале с Пугачёвой

"Старуха, не говорящая на иврите": Яков Кедми рассказал о скандале с Пугачёвой

О Пугачевой тут опять вспомнили. Якобы вновь навострила лыжи в Россию.

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