Канцелярия Макрона: военные Франции приняли участие в отражении атаки на Израиль

Французские военные участвовали в отражении иранских ракетных ударов по Израилю. Об этом со ссылкой на канцелярию президента Франции Эммануэля Макрона сообщает РИА Новости.
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