БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Памятник плюрализму? Зачем столице Кузбасса понадобился бронзовый «последний император»

Памятник плюрализму? Зачем столице Кузбасса понадобился бронзовый «последний император»

Вячеслав Тетёкин: Николай II — один из самых слабых монархов, приведший Российскую империю к краху Игорь Землянский На фото: памятник императору Николаю II.

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