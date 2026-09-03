Памятник плюрализму? Зачем столице Кузбасса понадобился бронзовый «последний император»

Вячеслав Тетёкин: Николай II — один из самых слабых монархов, приведший Российскую империю к краху Игорь Землянский На фото: памятник императору Николаю II.
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