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Кроссовер Tenet Plus L6 выходит на российский рынок: известны цены и комплектации

L6 — первая модель бренда Tenet Plus, для которой озвучили цены. На старте продаж новинка будет доступна только с передним приводом в двух комплектациях – «Элегант» и «Ультра».

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