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Ивановские новости

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В День солидарности в борьбе с терроризмом в Иванове прошла акция памяти

В День солидарности в борьбе с терроризмом в Иванове прошла акция памяти

В День солидарности в борьбе с терроризмом ивановцы собрались на площади Победы, чтобы почтить память жертв Беслана и всех, кто погиб от рук террористов.

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