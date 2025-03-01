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Валуев: Трамп без боя забрал у Зеленского пояс абсолютного чемпиона мира

Валуев: Трамп без боя забрал у Зеленского пояс абсолютного чемпиона мира

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев с иронией оценил решение президента Украины Владимира Зеленского привезти главе США Дональду Трампу чемпионский пояс украинского боксера Александра Усика.

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