"Пили из болота": Морпехи ВСУ массово сдались в плен на островах в дельте Днепра. Почему это важно, объяснил военкор

В русский плен сдались 17 морпехов ВСУ. Один из них рассказал, что воды не было, поэтому приходилось пить из болота.
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