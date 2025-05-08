АвтоВАЗ готовится к подорожанию Lada: дилеры назвали новые цены

Тольяттинский автосалон «Купи-Ладу» утверждает, что с 12 мая завод намерен повысить цены. По данным инсайдеров, Lada Granta подорожает на 25 тысяч рублей, Niva Travel — на 28 тысяч рублей, Niva Legend — на 34 тысячи рублей, Vesta — на 37 тысяч рублей.
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