АвтоВАЗ готовится к подорожанию Lada: дилеры назвали новые цены

Тольяттинский автосалон «Купи-Ладу» утверждает, что с 12 мая завод намерен повысить цены. По данным инсайдеров, Lada Granta подорожает на 25 тысяч рублей, Niva Travel — на 28 тысяч рублей, Niva Legend — на 34 тысячи рублей, Vesta — на 37 тысяч рублей.