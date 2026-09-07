Изжога оптимизации: невесёлые перспективы отечественной медицины Источник — miloserdie.ruСейчас не 90-еОптимизация — вот главный термин начала XXI века в России.
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