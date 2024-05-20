Из трех вариантов «плана Трампа по Украине» России подходят два

@ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press Tекст: Геворг Мирзаян,доцент Финансового университета Журналисты и политологи по всему миру гадают, каким может быть «план Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине», которым он регулярно хвастается, однако никому не показывает.
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