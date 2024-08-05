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Царьград

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Учёные выяснили, какой продукт после 40 лет укрепляет сосуды

Учёные выяснили, какой продукт после 40 лет укрепляет сосуды

Доктор Павлова назвала продукт, который делает сосуды крепкимиПоследние эксперименты показали, что людям старше 40 лет нужно включить в свой рацион морепродукты, поскольку они положительно влияют на сосуды.

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