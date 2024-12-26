Брифинг заместителя начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майора Алексея Ртищева (24 декабря 2024 года) Администрация США рассматривает Африку как неограниченный природный резервуар возбудителей опасных инфекций и полигон для натурных испытаний экспериментальных медицинских препаратов.
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