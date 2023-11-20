Психолог Долгов объяснил, почему нельзя заставлять ребенка доедать

«Пока все не съешь, из-за стола не выйдешь». Многие из нас слышали эту фразу в детстве очень часто. В чем ее опасность? Почему не стоит заставлять своего ребенка доедать все, что он видит на тарелке? На этот вопрос в своем телеграм-канале отвечает психолог Денис Долгов.