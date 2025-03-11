Q Tour Global Play-Offs 2025 снукер — 1/4 финала. Трансляции

11 марта 2025, матчи 1/4 финала Q Tour Global Play-Offs по снукеру, Pine Beach Belek Hotel, Анталья, Турция Снукер четвертьфиналы Q Tour Play-off 2025: Шон О’Салливан, Коннор Бензи, Юлиан Бойко, Райан Томерсон, Али Гарагозлу и другие — смотрите поединки в прямом эфиреВсе Новости и результаты турнира Результаты, турнирная таблица Расписание трансляций Снукер Четвертьфинал Q Tour Global Play-Offs 2025 — прямые трансляции Смотреть сегодня прямые трансляции матчей 1/4 финала квалификационного турнира Q Tour Global Play-Offs по снукеру вы можете на канале YouTube WPBSA, а также вы можете смотреть трансляции по ссылкам ниже: 1 день (11 марта): смотреть онлайн трансляции 1/4 финала Q Tour Global Play-Offs 2025 по снукеру Cмотреть онлайн все матчи в VK: >>> Прямые трансляции по снукеру ВК тут (4 день — 1/4 финала) + видео повторы <<< Расписание трансляций матчей начало трансляций в 10:00 мск Коннор Бензи — Марк Джойс Али Гарагозлу — Дилан Эмери Луо Хонхао — Стивен Холлуорт Калдеш Джохал — Райан Дэвис начало трансляций в 14:00 мск Юлиан Бойко — Алекс Кленшоу Лайем Хайфилд — Хабиб Субах Хумуд Дионес Мораес Арент — Харви Чендлер Винни Калабрезе — Крейг Стедмэн начало трансляций в 18:00 мск Шон О’Салливан — Оливер Сайкс Джошуа Томонд — Флориан Нюссле Вито Пуополо — Андрес Петров Райан Томерсон — Эхсан Хейдари Нежад Поделиться с друзьями:Сообщение Q Tour Global Play-Offs 2025 снукер — 1/4 финала.