Синоптик Цыганков: в начале марта в Москве будет до +6 градусов и дождь

В Москве конец февраля и начало марта отличаются теплой погодой, характерной больше для середины первого весеннего месяца, рассказал замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.
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