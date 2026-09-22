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FiNE NEWS

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Ночная подушка превращается в «размножитель» проблем: почему кожа платит за лень утром

Представьте: вы ложитесь спать, а ваша подушка уже работает на вас против. Несмытая косметика, кожный жир и пот — это не просто неприятности, а настоящая угроза для вашей кожи.

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