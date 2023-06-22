Стадо гуляющих без присмотра коров вытоптало цветы и кустарники в Борзе

Несознательность владельцев крупного рогатого скота негативно повлияла на благоустройство Борзи.В Telegram-канале gorod_borzya сообщили, что по городу без присмотра гуляет стадо коров и топчет посаженные местными жителями кустарники и цветы.
Несознательность владельцев крупного рогатого скота негативно повлияла на благоустройство Борзи.В Telegram-канале gorod_borzya сообщили, что по городу без присмотра гуляет стадо коров и топчет посаженные местными жителями кустарники и цветы.
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