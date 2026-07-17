Московский выпускник пересдал ЕГЭ по информатике на 100 баллов и стал трижды стобалльником

Александр Большаков из школы №2120 воспользовался новым шансом в дополнительные дни, уже имея высший балл по физике и математикеВыпускник столичной школы №2120 Александр Большаков успешно пересдал Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по информатике и набрал максимальные 100 баллов.
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