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Daily Storm

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Московский выпускник пересдал ЕГЭ по информатике на 100 баллов и стал трижды стобалльником

Московский выпускник пересдал ЕГЭ по информатике на 100 баллов и стал трижды стобалльником

Александр Большаков из школы №2120 воспользовался новым шансом в дополнительные дни, уже имея высший балл по физике и математикеВыпускник столичной школы №2120 Александр Большаков успешно пересдал Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по информатике и набрал максимальные 100 баллов.

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