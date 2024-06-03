Пять новых домов для переселенцев построят в Вилючинске на Камчатке

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов совершил рабочую поездку в Вилючинский городской округ, где проинспектировал строительство жилого комплекса, который будет предоставлен 270 семьям города подводников.
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