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"Вам шашечки, или ехать?"... о мигрантах с точки зрения государства...

"Вам шашечки, или ехать?"... о мигрантах с точки зрения государства...

Дьявол, как обычно, кроется в мелочах. Тут много статей и мнений о мигрантах с точки зрения и хотелок рядового возмущённого обывателя.

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Комментарии
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Генрих
Вот нахрена ты вааще что-то пытаешься умное изобразить? Твоя прогнутая перед мигрантами позиция уже  известна. Появился в теме, написал - &quot;Я здесь!&quot; И все. Достаточно. Отметился на пару тугриков. Не жадничай. Ничего нового ты не скажешь и не изобретешь в помощь &quot;высококвалифицированным разнорабочим&quot; со всем их безграмотным и обременительным для России выводком.
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1 час.
Александр
Раз ты не можешь ничего умного написать,то должен же хоть кто-то? Пусть даже я.При том,что я никогда ни перед кем не прогибался и не собираюсь.Просто не люблю ложь,которую вам подобные несут про мигрантов.Мол и убийцы они, и насильники ,и русских ненавидят ,и едут сюда исключительно местных уничтожать.Более глупых суждений не приходилось читать. Ты же не пойдёшь улицы подметать или разнорабочим на стройку? А что-то вякаешь против автора статьи.
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1 час.
Александр
А тебе думать слабо? Похоже,что слабо.Детей-то сколько в семье?
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1 час.

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