"Вам шашечки, или ехать?"... о мигрантах с точки зрения государства...

Вот нахрена ты вааще что-то пытаешься умное изобразить? Твоя прогнутая перед мигрантами позиция уже известна. Появился в теме, написал - "Я здесь!" И все. Достаточно. Отметился на пару тугриков. Не жадничай. Ничего нового ты не скажешь и не изобретешь в помощь "высококвалифицированным разнорабочим" со всем их безграмотным и обременительным для России выводком.

Александр

Раз ты не можешь ничего умного написать,то должен же хоть кто-то? Пусть даже я.При том,что я никогда ни перед кем не прогибался и не собираюсь.Просто не люблю ложь,которую вам подобные несут про мигрантов.Мол и убийцы они, и насильники ,и русских ненавидят ,и едут сюда исключительно местных уничтожать.Более глупых суждений не приходилось читать. Ты же не пойдёшь улицы подметать или разнорабочим на стройку? А что-то вякаешь против автора статьи.