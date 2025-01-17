ВВП Азербайджана вырос на 4,1 проц. в 2024 году

Баку, 16 января /Синьхуа/ -- В 2024 году экономика Азербайджана продемонстрировала рост в 4,1 проц., достигнув валового внутреннего продукта в 126,3 млрд манатов /около 74,3 млрд долларов США/, сообщили четверг в Государственном комитете статистики.