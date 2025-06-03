Названа причина смерти композитора Евгения Доги

Советский, российский и молдавский композитор Евгений Дога умер в возрасте 88 лет от острой сердечной недостаточности на фоне многолетнего онкологического заболевания, 3 июня написал Telegram-канала Mash.
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