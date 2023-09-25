«Побил и правильно сделал»: Кадыров выложил видео, на котором его сын избивает поджигателя Корана

Таких тварей давить надо!!! Правильно сделал ☝️👍💪 Только так надо делать!!! Кадыров правильно воспитал своих Сыновей!!!

Nazim Ярмагомедов

Пацан,Молодец!Сумел как то пробраться в Сизо и избить урода! И Рамзан тоже Молодец:все честно и открыто выложил.Если дебилы вроде этого Журавеля не знают,что Коран для нас- Святая Книга и пророк Мухаммед(с.а.с.) нам ближе отца родного,то пусть знают!