Информации об этом было довольно много, весьма жёсткая соцсетевая реакция наличествовала.Ещё 16 августа уполномоченный по правам человека в РФ генерал-майор Татьяна Москалькова сообщала: "Ко мне поступило обращение обвиняемого Никиты Журавеля, который содержится в СИЗО в Грозном.
«Побил и правильно сделал»: Кадыров выложил видео, на котором его сын избивает поджигателя Корана
Комментарии
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КМ
Кирилл Мелькумов
Таких тварей давить надо!!! Правильно сделал ☝️👍💪 Только так надо делать!!! Кадыров правильно воспитал своих Сыновей!!!
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8 час.
Nazim Ярмагомедов
Пацан,Молодец!Сумел как то пробраться в Сизо и избить урода! И Рамзан тоже Молодец:все честно и открыто выложил.Если дебилы вроде этого Журавеля не знают,что Коран для нас- Святая Книга и пророк Мухаммед(с.а.с.) нам ближе отца родного,то пусть знают!
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6 час.
ДЛ
Дмитрий Лысков
Молодец!Все правильно сделал!Надо было и с "поющими письками " как то так поступить!!!
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5 час.
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