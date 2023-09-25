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«Побил и правильно сделал»: Кадыров выложил видео, на котором его сын избивает поджигателя Корана

«Побил и правильно сделал»: Кадыров выложил видео, на котором его сын избивает поджигателя Корана

Информации об этом было довольно много, весьма жёсткая соцсетевая реакция наличествовала.Ещё 16 августа уполномоченный по правам человека в РФ генерал-майор Татьяна Москалькова сообщала: "Ко мне поступило обращение обвиняемого Никиты Журавеля, который содержится в СИЗО в Грозном.

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Комментарии
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КМ
Кирилл Мелькумов
Таких тварей давить надо!!! Правильно сделал ☝️👍💪 Только так надо делать!!! Кадыров правильно воспитал своих Сыновей!!!
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8 час.
Nazim Ярмагомедов
Пацан,Молодец!Сумел как то пробраться в Сизо и избить урода! И Рамзан тоже Молодец:все честно и открыто выложил.Если дебилы вроде этого Журавеля не знают,что Коран для  нас- Святая Книга и пророк Мухаммед(с.а.с.) нам ближе отца родного,то пусть знают!
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6 час.
ДЛ
Дмитрий Лысков
Молодец!Все правильно сделал!Надо было и с &quot;поющими письками &quot; как то так поступить!!!
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5 час.

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