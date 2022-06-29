Нарекаю тебя!

Жена показала мне приложение для выбора имени ребёнка. Выглядит как Тиндер: вводишь отчество и фамилию, приложение подставляет к ним имена, и ты смахиваешь карточку с именем вправо, если совсем не нравится, или влево, если не нравится чуть меньше.