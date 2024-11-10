«Не работает на Трампа и высказал собственное мнение». В США открестились от призыва к Киеву забыть про Крым

Reuters: призвавший Украину забыть о Крыме советник говорил не от имени Трампа Старший советник избранного президента США Дональда Трампа Брайан Ланза, призвавший Украину забыть о возвращении Крыма, высказал собственное мнение.
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