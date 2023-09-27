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В Белгородской области местный житель получил осколочные ранения

В Белгородской области местный житель получил осколочные ранения

Осколочные ранения бедра получил местный житель после обстрела вооруженными силами Украины села Большетроицкое Шебекинского городского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков 27 сентября в Telegram-канале.

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