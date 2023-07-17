"Давно пора!" С начала действия сделки атаки в зоне "зернохода" были табу. Полная тишина. И вдруг наши орлы сей запрет нарушили.
Российские СУшки отработали по зерновому коридору
Комментарии
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Андрей Бедный
Уже ничего...
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2 час.
Silver Kont
Так в Кремле руководит жидовская мафия, у которой интересы на окраине, капиталы, вложенные туда же... Как они могут позволить уничтожить то, что принадлежит мировому жидовству? Пока всякие абрамовичи и берлы будут заходить в Кремль без приглашения, то никаких реальных побед не будет... Надо закрыть жидам доступ в Кремль...
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2 час.
Людмила Лиханова
ВНИМАТЕЛЬНО ПОСМОТРИТЕ КОММЕНТЫ И НЕ ТОЛЬКО ЗДЕСЬ. ОЧЕРЕДНАЯ МЕТОДИЧКА ОТ ВРАГОВ. НЕ ВЕДИТЕСЬ НА ЦИПСОТУ, ХОХЛОБЛОХЕРОВ И ПРОЧУЮ МРАЗЬ.
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1 час.
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