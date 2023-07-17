Российские СУшки отработали по зерновому коридору

Silver Kont

Так в Кремле руководит жидовская мафия, у которой интересы на окраине, капиталы, вложенные туда же... Как они могут позволить уничтожить то, что принадлежит мировому жидовству? Пока всякие абрамовичи и берлы будут заходить в Кремль без приглашения, то никаких реальных побед не будет... Надо закрыть жидам доступ в Кремль...