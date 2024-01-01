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Во время обстрела приграничных районов белгородской области пострадала школа

Во время обстрела Вооруженными силами Украины поселка Красное Шебекинского городского округа Белгородской области один снаряд попал на территорию школы, взрывная волна разбила окна и посекла фасад здания.

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