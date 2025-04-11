Чиновник из Мытищ "засветился" в историях с незаконными сертификатами и гибелью ребенка. Но продолжает работать

Для чиновников нужны свои наказания, должностные. Проштрафился.....ВОН с руководящей должности и без промедления!! А дальше пусть следствие разбирается!

Он спортсмен - ну и пусть занимается спортом. Какую пользу он может принести работая куратором земельно имущественных отношений. Никакой ....нет знаний. Результат виден.

ВМ

Владимир Минаков

Так и штурвал самолёта ему могут доверить - он же за рулём своего автомобиля сидел, значит, любая техника ему подвластна... А образование... так он же по земле ходит, значит и поделить её сможет, главное, рулетку большой длины купить...