Русский Колоколъ Ярослав Башлыков. Как с гуся вода – есть такая русская поговорка, характеризующая удивительное умение некоторых персонажей выходить сухими и чистенькими из любой ситуации.
Чиновник из Мытищ "засветился" в историях с незаконными сертификатами и гибелью ребенка. Но продолжает работать
Комментарии
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Валентина БогдановаШирочкина
Для чиновников нужны свои наказания, должностные. Проштрафился.....ВОН с руководящей должности и без промедления!! А дальше пусть следствие разбирается!
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10 час.
Нина Грекова
Он спортсмен - ну и пусть занимается спортом. Какую пользу он может принести работая куратором земельно имущественных отношений. Никакой ....нет знаний. Результат виден.
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7 час.
ВМ
Владимир Минаков
Так и штурвал самолёта ему могут доверить - он же за рулём своего автомобиля сидел, значит, любая техника ему подвластна... А образование... так он же по земле ходит, значит и поделить её сможет, главное, рулетку большой длины купить...
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7 час.
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