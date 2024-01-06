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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Менеджер Роя Джонса – о поединке с Емельяненко: «Бой возможен, но за щедрое предложение. $10 млн – это минимум»

«Возможен выставочный бой, но если будут соответствующие условия, щедрое предложение. $10 млн? Это минимум.

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